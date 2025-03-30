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Bayram tatilinin ilk gününde 20 bini aşkın sürücüye hız ihlalinden ceza

Bayram tatilinin ilk gününde 20 bini aşkın sürücüye hız ihlalinden ceza

Oğuzhan Ürüşan
17:5530/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, 54 ilde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle, toplam 19 bin 326 kilometrelik güzergâhta 24 saat esasına dayalı denetimlerin sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, aşırı hızın ölümlü kazalara yol açtığını vurgulayarak sürücülere uyarılarda bulundu. Gündüz saatlerinde 759’u jandarma, 512’si polis olmak üzere toplam 1.271 mobil radar; gece ise 400’ü jandarma, 201’i polis olmak üzere toplam 601 mobil radar aracıyla denetim yapıldığını aktardı.

Amaç ceza yazmak değil, kazaların önüne geçmek

Yerlikaya, “Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır” diyerek aşırı hızın yarattığı tehlikeye dikkat çekti. Yapılan denetimlerin amacının ceza yazmak değil, kazaların önüne geçmek olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.” sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

#Ramazan Bayramı
#Bayram Tatili
#Trafik cezası
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı

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