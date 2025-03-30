Bayram tatilinin ilk gününde 20 bini aşkın sürücüye hız ihlalinden ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, aşırı hızın ölümlü kazalara yol açtığını vurgulayarak sürücülere uyarılarda bulundu. Gündüz saatlerinde 759’u jandarma, 512’si polis olmak üzere toplam 1.271 mobil radar; gece ise 400’ü jandarma, 201’i polis olmak üzere toplam 601 mobil radar aracıyla denetim yapıldığını aktardı.