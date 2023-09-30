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Şimdi de Ankara!

İstanbul’da 3 kişinin öldüğü doğal gaz patlamasından sonra, dün de Ankara Mamak’taki bir binada doğal gaz kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın gerçekleştiği evde 68 yaşındaki bir kadın can verdi.

Haber Merkezi ve
04:00 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankara'da doğal gaz patlaması.

Ankara'da doğal gaz patlaması.

Ankara’da 6 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü. Küçük Kayaş Mahallesi 1856. Sokak’taki 6 katlı bir apartmanın giriş katında dün saat 07.10 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Park halindeki araçlarla çevredeki bazı bina ve dükkanlar hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, patlamadan sonra çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın gerçekleştiği evde 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Köse’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

DEPREM OLUYOR SANDIM

Patlama anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde patlamayla birlikte binadaki eşyaların sokağa savrulduğu görüldü. Yan binada yaşayan Necmettin Kalaycı, sabah yüzünü yıkadığı esnada büyük bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Kalaycı, “Elimi yüzümü yıkıyordum, patlama sesi duydum ve bir anda kapılar düştü. Deprem oluyor sandım. Yangın çıktı, her taraf kırıldı, döküldü. Pencere kırık, balkonum kırık” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havalandırma menfezlerini kapatmayın

Önceki gün İstanbul Şirinevler’de, dün sabah da Ankara Mamak’ta meydana gelen patlamalar, doğal gaz güvenliği hususunu gündeme getirdi. Makine Mühendisi Umut Öztürk, doğal gaz patlamalarının nedenini ve alınması gereken önlemleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. Doğal gaz dağıtım şirketlerinden onay alınmadan yapılan izinsiz gaz açımlarının riskli olduğunu anlatan Öztürk, mutfak tadilatlarının da fark etmeden facialara kapı araladığını söyledi. Set üstü ocak hareket ettirildiğinde gaz bağlantı noktasının gevşeyebildiği ve gaz sızdırabildiğini belirten Öztürk, “Bu da patlamalara davetiye çıkarıyor” dedi. Öztürk, patlamalara neden olan en önemli hususun ise mutfaklardaki havalandırma menfezleri olduğuna dikkat çekti: “Vatandaşlar özellikle kış aylarında eve soğuk girmesin diye hava sirkülasyonunu sağlayan bu menfezleri kapatıyor. Bu da doğal gaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Havalandırmanın görevi, gaz kaçaklarına karşı hava ile engel olmaktır. Havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalı. Ayrıca belirli periyotlarla doğal gaz tesisatı bakımdan geçirilmeli.”



#İstanbul
#Ankara
#Patlama
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