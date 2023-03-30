Sınav Eğitim Kurumları İle Vilnius Üniversitesi Arasında Akademik Anlaşma İmzalandı 

Genel Merkez Koordinatörlerinden Caner Koç, Adem Çakır, Ulaş Şahin ve Ankara Sınav Koleji Lise Müdürü Tülin Yayalan; Sınav International Office sorumlusu Mevlüt Başdoğan; Nish Education'ı temsilen Buse Nazlı Kaşkatepe ve çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı imza töreninde Vilnius Üniversitesi temsilcileri Amira Okhtova, Ingrida Kelpsaite, Lina Žirnelė Litvanya’da yaşamın ve Vilnius Üniversitesi’nde eğitim almanın avantajlarını anlattı.

Yapılan anlaşma ile Türkiye genelinde Sınav Eğitim Kurumları öğrencileri Vilnius Üniversitesi tarafından sağlanacak yurt imkanı, not ortalaması ile başvuru, akademik projeler ve akademik destek gibi birçok avantaja sahip oldu.