Sınav hizmetlerine son teknoloji geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek için sınav evraklarının hazırlandığı ve basıldığı tesis, büyük yatırımla son teknolojik imkanlarla donatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB’in sınav hizmetlerinin kalitesinin artırılması için yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 Eğitim Vizyonu’nda ölçme ve değerlendirme süreçlerine büyük önem atfettiklerini ifade eden Selçuk, son bir yılda da bu konuda ciddi mesafe kaydettiklerini bildirdi.

Ziya Selçuk

TAMAMEN YENİLEDİK

Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirmede ekseni “ölçmek için öğrenmek yerine öğrenmek için ölçmek” felsefesine çektiklerini, “çocuğun üstün yararı”na çalışan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurguladıklarını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti: “Bu kapsamda MEB, sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek için son bir yılda çok önemli yatırım yaptı. Sistemde yapmaya çalıştığımız çocuğu merkeze alıp öğrenmenin iyileştirilmesi odaklı değişiklikler için teknolojik altyapının da dönüştürülmesi gerekmekteydi. Bu kapsamda ölçmenin 3 temel ilkesi olan ‘güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık’ ilkeleri göz önünde bulundurularak Ankara’da bulunan sınav evraklarının hazırlandığı ve basıldığı tesisimizi son teknolojilerle tamamen yeniledik.”

Her yıl 25 milyon aday için sınav yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sadece kendi alanı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları için de sınavlar yapıyor ve her yıl sınavlara yaklaşık 25 milyon aday katılıyor. Bu sınavlara ait evraklarının basıldığı makinelerde arızaların yaşanması ve baskı sisteminin yedeksiz çalışması üzerine Bakanlık harekete geçti. Mevcut sistem güncel teknolojiyle yenilendi. Önceden 2 renk baskı yapabilen makine yerine hem sistemi yedekli hale getirmek hem de baskı kalitesini artırmak için 4 renk web ofset baskı makinesi alındı. Kurulum işlemleri tamamlanan makinelerin bir hafta içinde test baskısına başlaması planlanıyor. Yapılan yatırımla sınav kitapçıklarının artık renkli olarak basılması sağlanacak. Baskı kalitesinin düşmesine sebep olan makinelerin yerine bilgisayardan doğrudan kalıba yazan yeni teknolojilerin kullanılmasıyla görüntü kaybı, baskı kalitesinin düşmesi gibi durumlar da ortadan kaldırılacak.