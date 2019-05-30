Sınavda fotoğraf karmaşası

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran Pazar günü yapılacak. 15 yaşından büyük olup kimlik belgeleri fotoğraflı olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacak.

“Fotoğraf” kriterinin girişte karmaşa yol açabileceği belirtiliyor. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) ise 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava giriş esnasında yapılması ve uyulması gereken hususlar da açıklandı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLAR

Yazılı açıklamada “15 yaşından küçüklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunması gerekmemektedir” ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise sınava girecek olan 15 yaşından büyük olup kimliklerinde resim mevcut olmayan öğrencilerin velilerinin bu doğrultuda gerekli bilgilendirmenin yapılması için talepte bulunuldu.