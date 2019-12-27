Gündem Sincan sanatın merkezi olacak
ANKARA

Sincan sanatın merkezi olacak

Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019’da atılan Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın yüzde 20’si tamamlandı. Çalışmalar sona erdiğinde Sincan, Türkiye’de sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Kongre Merkezi
Kültür ve Kongre Merkezi

Sincan Belediyesi tarafından temeli temmuz ayında atılan Kültür ve Kongre Merkezi’nin kaba inşaatı devam ediyor. Şu ana kadar inşaatın yüzde 20’si tamamlandı. Çalışmalar bittiğinde 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara’nın gözde merkezleri arasında yer alacak olan Kültür ve Kongre Merkezi’ni Sincan halkı da sabırsızlıkla bekliyor.

16 bin 121 metrekare alanda inşa edilen, 25 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi tamamlandığında Türkiye’deki sayılı merkezlerden birisi olacak. Merkez; konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara da ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Kongre Merkezi inşaatı

ANKARA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje tamamlandığında Sincan’ın kültür ve sanat merkezi haline geleceğini belirterek, “Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşallah ilçemize kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphane ile 2 bin 561 kişilik konferans salonu olacak. Bu anlamda Ankara’nın en büyük merkezini Sincan’a kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

MERKEZDE NELER VAR?

  • 16 bin 121 metrekare alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılarıyla vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek.

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