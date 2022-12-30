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YEREL GÜNDEM

Sincan yüzme havuzlarına kavuşuyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan için yatırım ve projelere ara vermeden devam ederken sona yaklaşan projelerle ilgili de vatandaşa müjde verdi.

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Sincan yüzme havuzlarına kavuşuyor
​Sincan yüzme havuzlarına kavuşuyor

Başkan Ercan, Sincan’da 3 farklı noktada yapımı devam eden yüzme havuzlarından birinin yapımının tamamlandığını belirtirken, “Yüzme havuzlarımız yakın zamanda hizmete girecek” dedi.

Sincan Belediyesi, 3 farklı noktada yüzme havuzlarıyla gençleri buluşturmaya hazırlanıyor. Özellikle gençler ve çocukların dört gözle beklediği yüzme havuzlarında sona yaklaşıldı. Başkan Ercan Çimşit Mahallesi yüzme havuzunun tamamlandığı müjdesini verdi.

Sincan havuzlar için gün sayıyor

Toplamda 980 m²’lik bir alan içerisinde yer alan, 12,5-25 metre ebatlarında olan yarı olimpik yüzme havuzlarının 2023 yılında hizmete açılması bekleniyor. Yeni Çimşit Mahallesinde yapılan yüzme havuzunun yapımı biterken; Törekent Mahallesi yüzde 80, Mustafa Kemal Mahallesi de yüzde 65 tamamlandı.

Başkan Ercan “Biz göreve başlarken hep şunu söyledik. ‘Sincan’ı sanatın, sporun, kültürün merkezi yapacağız’ dedik. Gençliğe yaptığımız bu hizmetler karşılığında bizim geleceğimiz olarak alacağımız, maddi olarak ölçülemeyecek kadar değerli hizmetler. Hamdolsun birçok hizmetleri hayata geçirdik. 3 tane yüzme havuzumuz yakın zamanda hizmete girecek” dedi.

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