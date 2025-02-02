Sincik’te konutlar yükseliyor

İlçede muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Alkayış, talep ve sorunları dinledi. İlçede yapımı devam eden köy konutları ve çeşitli faaliyetlerin durumunu inceleyen Alkayış’a Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, Sincik AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Depremden etkilenen vatandaşların güvenli yuvalarına kavuşması için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Alkayış, Sincik köy konutları projesinin hızla ilerlediğini sağlam, modern ve yaşam standartları yüksek konutlar inşa ettiklerini bildirdi.

Devletimizin her zaman milletin yanında yer aldığını, önceliğin ve son sözün daima millete ait olduğunu vurgulayan Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Sincik’in yeniden ayağa kalkacağını ve daha güçlü bir geleceğe ulaşması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.