Sındırgı beşik gibi sallanıyor: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

09:5510/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Deprem
Deprem

Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Son deprem saat 09.41’de 4.4 büyüklüğünde oldu.

Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 09.41’de kaydedildi.



Peş peşe depremler


Sındırgı ilçesi adeta beşik gibi sallanıyor.


Saat 05.48'de 4,5, 05.50'de 3,9, 05.52'de 3,6 altı ve 09.41'de 4.4 büyüklüklerinde 4 sarsıntı meydana geldi. 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre iller ve İstanbul'da hissedildi.




