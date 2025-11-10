Sındırgı beşik gibi sallanıyor: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Son deprem saat 09.41’de 4.4 büyüklüğünde oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 09.41’de kaydedildi.
Peş peşe depremler
Sındırgı ilçesi adeta beşik gibi sallanıyor.
Saat 05.48'de 4,5, 05.50'de 3,9, 05.52'de 3,6 altı ve 09.41'de 4.4 büyüklüklerinde 4 sarsıntı meydana geldi. 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre iller ve İstanbul'da hissedildi.