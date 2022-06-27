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EDİRNE

Sınır dışı edilecek 227 Afgan Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Sınır dışı edilecek 227 Afgan Edirneden İstanbula gönderildi
​Sınır dışı edilecek 227 Afgan Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

  • Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, bugün işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganlar İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

Edirne'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen sınır dışı edilecek
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Edirne'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen sınır dışı edilecek
Edirne'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi
OYNAT 00:53
Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 107 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi. Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçirilerek Afganistan'a ait yolcu uçağına alındı. Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.<br><br>
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Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.<br><br>
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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

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