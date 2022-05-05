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Sınıra 1028 km duvar

Türkiye’nin savaş ve göç dalgalarına karşı sınır güvenliği için aldığı tedbirler tamamlanma noktasında. Doğu ve Güneydoğu sınırında 1028 km modüler beton duvar örüldü...

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Sınıra 1028 km duvar ​
Suriye sınırında akarsularla belirlenen hatta 120 km tel çit çekildi.

Türkiye’nin savaş ve göç dalgalarına karşı sınır güvenliği için aldığı tedbirler tamamlanma noktasında. Doğu ve Güneydoğu sınırında 1028 km modüler beton duvar örüldü. 911 km’lik Suriye sınırında planlanan 837 km’lik modüler beton duvarın inşası tamamlandı. İhtiyaç duyulan bölgelerde duvar üzerine tel çit ve ileri nesil gözetleme sistemleri yerleştirildi. Suriye sınırında akarsularla belirlenen hatta 120 km tel çit çekildi.

  • Dicle Nehri’nin sınır teşkil ettiği bölümde kalan 15 km’lik tel çitin tamamlanmasıyla 911 km’lik Suriye sınırı tamamen kapatılmış olacak. İran sınırındaki 191 km’lik hatta da modüler beton duvar ve devriye yolu tamamlandı. Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemlerinin yanı sıra 79 karakol ve hudut birlik tesisi tamamlanıp kullanıma sunuldu. 6 karakolun inşaatı ise devam ediyor.

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