Sınırda hareketlilik: 22 terörist etkisiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK/YPG’ye yönelik kara harekatı sinyalinin ardından yoğun bir askeri hareketlilik başladı. Dün Konya’da programlara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, akşam saatlerinde Konya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulanan Harekat Merkezi’ne giderek komuta kademesi ile toplantı yaptı. Sınırda da askeri hareketlilik vardı.

Gaziantep’te de frekans karıştırıcı sistemlerin bulunduğu çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araç, mühimmat ve malzeme taşıyan zırhlı araçlar ile mühimmat ve malzeme saklamada kullanılan konteynerleri taşıyan kamyonetler sınır hattında görüntülendi. Kilis’te de sınır hattına asker ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldığı belirtiliyor.

Suriye içlerindeki terör hedeflerine bombardıman da devam etti. Özellikle akşam saatlerinde yoğun bir top atışı yapıldı. Suriye’nin kuzeyinden YPG/PKK’lı teröristlerce roketli-havanlı saldırıya uğrayan Gaziantep’in Karkamış ilçesinde de okullar pazartesi ve salı okullar tatil edildi.

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22 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde önceki gün ve dün 22 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, “10’u Irak’ın kuzeyinde, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz” denildi.

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