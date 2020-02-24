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AĞRI

Sınırda koronavirüs alarmı: İran'dan gelenler için Gürbulak Sınır Kapısı'na termal kamera kuruldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirler kapsamında gümrük içinde termal kamera kuruldu.

Haber Merkezi AA
Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı.
Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet müdürlükleri, İl Jandarma komutanlıkları, İl Göç müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderilmesinin ardından Gürbulak Sınır Kapısı'nda da Kovid-19 tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

  • Bu kapsamda dün saat 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların söz konusu sınır kapısından yurda girişine izin verilmezken, Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü olarak devam ediyor.

İran üzerinden yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için ise sınır kapısında bir dizi önlem alındı.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünce sınır kapısında doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanının görevlendirilmesinin ardından gümrük içine de termal kamera kuruldu.

Termal kamera ve sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Kovid-19 şüphesi görülmesi halinde ise belirtileri taşıyan söz konusu vatandaşların ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

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