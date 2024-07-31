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Sınırda normalleşme buluşması

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinde önemli bir adım atıldı. Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara Sınır Kapısı’nda buluşmaya Türkiye’nin özel temsilcisi Serdar Kılıç ile muhatabı Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katıldı.

Canberk Doğan
04:00 - 31/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 02:35 - 31/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Ruben Rubinyan, Serdar Kılıç.
Ruben Rubinyan, Serdar Kılıç.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmeleri 2 yıllık aranın ardından tekrar başladı. İki ülkenin özel temsilcileri Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara Sınır Kapısı’nda buluştu. Toplantıya; Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da katıldı.

VİZEDE KOLAYLIK MUTABAKATI

Toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti. Özel temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik Demir Yolu Sınır Kapısı’nın bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kaldı. Özel temsilcilerin son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit ettiği bildirildi.



#Diplomasi
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#Ermenistan
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