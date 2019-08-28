Gündem Sınırın sıfır noktasında ikinci devriye hazırlığı
ŞANLIURFA

Sınırın sıfır noktasında ikinci devriye hazırlığı

Sınırın sıfır noktasında ikinci devriye hazırlığı

5-7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ile ABD arasında Müşterek Harekat Merkezi’nin Akçakale olarak belirlenmesinin ardından iki ülkenin askeri heyetlerinin ilçeye geliş ve gidişleri başladı.

24 Ağustos’ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerinin ilkini gerçekleştirmişti. İkinci devriye faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.

Haber Merkezi IHA
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2. devriye faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.
5-7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ile ABD arasında Müşterek Harekat Merkezi’nin Akçakale olarak belirlenmesinin ardından iki ülkenin askeri heyetlerinin ilçeye geliş ve gidişleri başladı.

  • Hareket Merkezi’nin Akçakale 3. Alay Komutanlığı olarak belirlenmesiyle birlikte üst düzey askeri yetkililerin toplantıları buradan sevk ve idare edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephan Twitty ve beraberindeki heyet de ilçeye gelerek sınır hattında incelemelerde bulunmuş, ardından 24 Ağustos’ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerine başlamıştı.

  • Yapılan ilk devriye faaliyetinin ardından 2. devriye uçuşu hazırlığı kapsamında bugün de Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek buraya konuşlandı.

Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler ortak devriye atıyor
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Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler ortak devriye atıyor
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