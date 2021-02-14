Sinop’tan ilginç görüntü: Boynuzu tellere takılan keçi gökyüzünde süzüldü

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde yaşanan olayda, Murat Tuncel keçileri otlatmak için meraya çıkardı.
Tuncel bir zaman sonra keçilerden birinin gökyüzünde olduğu fark etti. Tuncel gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yere sarkan eski telefon direğinin telleri boynuzları takılan keçi panikleyince telden aşağıya kaymış ve gökyüzünde süzülmüştü. Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel köy sakinlerinden yardım istedi. Keçi, telefon kablosunun kesilmesi sonucu kurtarıldı.
O anlardan geriye bu ilginç fotoğraf kaldı.
GÜNDEM
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Olay, Serik ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Çıkla isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen keçi, otlandığı sırada dengesini kaybederek 130 metre yüksekliğindeki uçuruma düştü.
1 haftadır uçurumda mahsur kalan keçi, 5 arama kurtarma ekibi tarafından saatler süren zorlu operasyon sonucu kurtarıldı. Jandarmaların da yer aldığı kurtarma ekipleri, halat yardımı ile keçinin mahsur kaldığı uçuruma ulaştı.
Keçi, ekipler tarafından halata bağlanarak kontrollü bir şekilde aşağı indirildi.
1 haftadır uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, kurtarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
Antalya'da keçi kurtarma operasyonu: Bir hafta boyunca 130 metrede mahsur kaldı
Antalya'nın Serik ilçesinde 130 metre yüksekliğindeki uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi, saatler süren operasyon sonucu kurtarıldı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde M.T. isimli vatandaşın hayvanlarını otlattığı sırada 3 gebe keçisinin kayalık alanda uçurumun kenarında mahsur kaldığı ihbarı üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Keçilerin mahsur kaldığı Kuşçalı mevkiindeki kayalık alana gelen Jandarma Asayiş ve İl Jandarma Komutanlığı JAK timi yaklaşık 4 saatlik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler mahsur kalan keçileri kurtarıp sahibine teslim etti.
Uçurum kenarında mahsur kalan keçiler için jandarma harekete geçti
Antalya'da kayalık alanda mahsur kalan 3 gebe keçi, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.