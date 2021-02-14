Sinop’tan ilginç görüntü: Boynuzu tellere takılan keçi gökyüzünde süzüldü

Hayat

Ahmet Midhat müzikte de öncüydü

Ahmet Midhat Efendi’nin musiki yazıları üzerine değerlendirme yapan Fazlı Arslan’a göre pek çok alanda olduğu gibi Ahmet Midhat musiki alanında da ön açıcıydı. Türk matbuat hayatının öncülerinden Ahmet Midhat Efendi musiki alanında da yazılar kaleme almıştır. Edebiyatımızın en üretken kalemi Ahmet Midhat’ın musiki üzerine yazılarını akademisyen Prof. Dr. Fazlı Arslan bir kitapta topladı. Arslan’a göre pek çok alanda olduğu gibi Ahmet Midhat musiki alanında da oldukça cesur eleştirel yazılara imza atmıştı.