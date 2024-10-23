Sinyalini vermişti: İyi Parti’den ayrılan vekil AK Parti’ye geçiyor

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş
İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Ataş'ın kararında Filistin, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin etkili olduğu ifade edildi.
İYİ Parti
Kayseri Milletvekili
Dursun Ataş
, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ataş
"millete hizmet yolunda daha verimli"
olmak için bu kararı aldığını belirtmişti.
Ataş'ın ayrılmasıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 31’e düşmüştü.
AK Parti'ye katılacak
AK Parti'ye katılacak
CHP'ye katılacağı konuşulan Ataş, beklenmedik bir kararla siyasi kariyerine
AK Parti
'de devam etme kararı aldı.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni
Sinan Burhan
, Ataş’ın AK Parti’ye katılacağını duyurdu.
Burhan, TV100'de yaptığı açıklamada Ataş ile yaptığı görüşmeden edindiği bilgileri şu şekilde aktardı;
"Dursun Ataş bana, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağım' dedi. AK Parti'ye geçmesinin sebebi olarak ise Filistin, Suriye ve Irak'taki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu ve şahsi hesaplar yerine ülkenin geleceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yapma kararı aldığını belirtti."
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