Sinyalini vermişti: İyi Parti’den ayrılan vekil AK Parti’ye geçiyor

"Dursun Ataş bana, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağım' dedi. AK Parti'ye geçmesinin sebebi olarak ise Filistin, Suriye ve Irak'taki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu ve şahsi hesaplar yerine ülkenin geleceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yapma kararı aldığını belirtti."