Şirketinin mimarı Kadıköy’e aday

CHP’nin eş genel başkanı gibi davranan ve bu çerçevede belediye başkan adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’e inşaat şirketinin mimarlık işlerini yaptırdığı bir ismi aday olarak önerdi. İmamoğlu’nun Kadıköy Belediye Başkan Adayı olması için ısrarcı olduğu öğrenilen Tülin Hadi’ye ait mimarlık şirketinin İBB’den aldığı ihaleler de dikkat çekti.

İMAMOĞLU’NUN İNŞAAT İŞLERİ VAR

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaat şirketinin işlerinin bulunduğu yerlere kendisine yakın aday belirlemek için büyük mesai veriyor. Babası Hasan İmamoğlu ve kendisinin binlerce dönüm arsasının bulunduğu Balıkesir’in Edremit ilçesi belediye başkanlığına baba dostu bir ismi aday göstermeyi başaran Ekrem İmamoğlu, şimdi de gözünü yine inşaat işlerinin bulunduğu Kadıköy’e çevirdi.

TÜLİN HADİ İSMİNDE ISRARCI OLACAK

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Kadıköy için adayını belirledi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Ekrem İmamoğlu, Kadıköy belediye başkan adayını belirlemek için özel bir mesai harcadı. İmamoğlu’nun kendi inşaat şirketinin de mimarlık işlerini yaptırdığı mimar Tülin Hadi’yi Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için önerdiği ve bu isim üzerinde ısrarcı olduğu öğrenildi.







