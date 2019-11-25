Şırnak'ta sıcaklık eksi 17’yi gördü: Göller buz pistine dönüştü

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Rahmi Turan'ın kaynak gösterdiği Talat Atilla: İddiayı Kılıçdaroğlu doğruladı ve kaynağım CHP'li

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği "Beştepe'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddiasıyla ilgili kaynak gösterilen Talat Atilla konuştu: Kaynağım bir CHP'li ve Kılıçdaroğlu'na doğrulattım.