Gündem Şırnakta sıcaklık eksi 17yi gördü Göller buz pistine dönüştü
ŞIRNAK

Şırnak Beytüşşebap'ta sıcaklık eksi 17’yi gördü: Göller buz pistine dönüştü

Şırnak'ta sıcaklık eksi 17’yi gördü: Göller buz pistine dönüştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Haber Merkezi İHA
Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17’lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu.
Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17’lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17’ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17’lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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