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Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

10:581/07/2025, Salı
AA
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bazı kırsal alanlar, 2-3 Temmuz tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu bölgelere izinsiz giriş yapmamaları istendi.

Şırnak'ta bazı alanlar 2 gün "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu, Eksikdağ ve Meydan Dağı bölgelerinin 2-3 Temmuz'da geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.




#Beytüşşebap
#Şırnak
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