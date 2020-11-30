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ŞIRNAK

Şırnak'ta kazara kendini vuran güvenlik korucusu öldü

Şırnak'ta güvenlik korucusu, nöbet esnasında silahının kazayla ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Atak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak - Cizre kara yolu Gültepe mevkisinde güvenlik kulesinde görev yapan Ömer Atak'ın (44) silahı ateş aldı.

Göğsünden yaralanan Atak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, Atak'ın nöbet esnasında kazara silahının ateş alması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek "Maalesef çok üzücü bir durum yaşanmıştır. Güvenlik korucusu arkadaşımız 5 çocuk babasıdır, ailesine sabır kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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