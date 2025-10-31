Yeni Şafak
Şırnak’ta seyir halindeki araç alev alev yandı

23:0631/10/2025, Cuma
IHA
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şırnak-Uludere karayolunda seyir halindeki bir araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Şırnak-Uludere karayolunda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi ile Besta bölgesi mevkiinde, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.


#Şırnak
#yangın
#araç
YASAL UYARI

