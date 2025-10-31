Yeni Şafak
Apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı: 7 kişi dumandan etkilendi

15:4731/10/2025, Cuma
AA
Siirt.
Siirt.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 7 kişi dumandan etkilendi.

Siirt'te Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir binanın 7'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen 7 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu arada, bir apartman sakini evde kedisinin kaldığını iletmesi üzerine itfaiye ekipleri kediyi evden çıkararak sahibine teslim etti.



