Lüleburgaz’da ekmek fırınında yangın

23:4624/10/2025, Cuma
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyünde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düğüncübaşı köyünde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. 

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fırın ve üst katında bulunan dairede maddi hasar oluştu.

 Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

