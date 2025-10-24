Lüleburgaz’da ekmek fırınında yangın

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyünde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düğüncübaşı köyünde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.