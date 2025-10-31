Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

22:5831/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Dumandan etkilenenler Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dumandan etkilenenler Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında biri çocuk iki kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.




#Mardin
#yangın
#Hastane
#Duman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HAC KURASI 2026: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet tarihi ve detayları açıkladı