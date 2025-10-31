Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Sürücüleri belirlenemeyen 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Veysel Türkoğlu ile Mustafa K. (17) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Veysel Türkoğlu, burada hayatını kaybetti.