Beşiktaş'ta yükünü boşaltan hafriyat kamyonu devrildi

Devrilen kamyonda sıkışan şoför ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle park halindeki bir araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.















