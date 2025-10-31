Yeni Şafak
Bir babanın en acı günü: Minik bebeği kullandığı tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Bir babanın en acı günü: Minik bebeği kullandığı tırın altında kalarak hayatını kaybetti

18:1931/10/2025, Cuma
DHA
Baba ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Baba ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Mardin'de iki yaşındaki bebek, evlerinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı tırın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri minik bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı TIR'ın altında kalan Abdulkadir Cengiz (2), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cengiz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Cengiz’in cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



