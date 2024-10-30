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Şırnak'ta yoldan çıkan askeri araç devrildi: Altı yaralı

Şırnak'ta yoldan çıkan askeri araç devrildi: Altı yaralı

22:3330/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
AA
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu altı asker yaralandı.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu altı asker yaralandı.

Şırnak-Cizre eski Karayolunda bir askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken meydana gelen kaza sonucu altı askerin yaralandığı bildirildi.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 asker, hastaneye kaldırıldı.

Şırnak-Cizre kara yolu 30. kilometresi Koçbey köyü mevkisinde "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç şarampole devrildi.

Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Askeri Araç
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