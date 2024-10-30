Şırnak'ta yoldan çıkan askeri araç devrildi: Altı yaralı

Şırnak'ta Bestler Dereleri mevkisinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yedi asker yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.