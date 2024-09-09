Zırhlı araç devrildi: Tunceli'de 4 şehit

Sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK/YPG'li 21 terörist daha etkisiz. Teröristlerden 15’i Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5, Kandil bölgesinde de 1 PKK'lı terörist, hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonları şu mesajla duyurdu: “Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek.”

PKK’ya karşı ortak mücadele için Irak’la anlaşan Türkiye, Bağdat’ta kurulacak ortak merkez için çalışmaları hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Irak’la imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” ile Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika’da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Ortak merkezin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Türkiye ve Irak, hem operasyon bölgeleri, hem Ankara ve Bağdat, hem de Pençe Harekat bölgesine yakın noktalarda pek çok görüşme gerçekleştirdi. İki ülke bir metin üzerinde mutabakat sağlayacak. Merkezde kaç kişi olacağı, kimlerin bulunacağı ve çalışma usullerinin ne olacağıyla ilgili belge hazırlanacak. Onaylandıktan sonra, her iki taraftan atamalar yapılacak.