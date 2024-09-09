Zırhlı araç devrildi: Tunceli'de 4 şehit

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşı şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."
TAZİYE ÇADIRLARI KURULDU
Kaza sonrası askerlerin şehadet haberleri ailelerine verildi. Şehitlerin Tokat, Osmaniye, Zonguldak ve Isparta’daki ailelerine şehadet haberleri askeri yetkililerce verildi. Şehitlerin baba ocağına taziye çadırları kurulup mahallelerine Türk bayrakları asıldı. Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.
21 terörist etkisiz
Sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK/YPG'li 21 terörist daha etkisiz. Teröristlerden 15’i Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5, Kandil bölgesinde de 1 PKK'lı terörist, hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonları şu mesajla duyurdu: “Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek.”
Bağdat’ta ortak merkez 4 aya hazır
PKK’ya karşı ortak mücadele için Irak’la anlaşan Türkiye, Bağdat’ta kurulacak ortak merkez için çalışmaları hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Irak’la imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” ile Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika’da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Ortak merkezin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Türkiye ve Irak, hem operasyon bölgeleri, hem Ankara ve Bağdat, hem de Pençe Harekat bölgesine yakın noktalarda pek çok görüşme gerçekleştirdi. İki ülke bir metin üzerinde mutabakat sağlayacak. Merkezde kaç kişi olacağı, kimlerin bulunacağı ve çalışma usullerinin ne olacağıyla ilgili belge hazırlanacak. Onaylandıktan sonra, her iki taraftan atamalar yapılacak.