|
Gündem

Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı. Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

15:35 - 29/07/2024 Pazartesi
DHA
Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi
Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi
Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 46'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhla araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.

Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.


#Van
#Hakkari
#askeri araç
#kaza
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorulama ekranı erişime açıldı! Bin 816 kişi kamuya yerleşti