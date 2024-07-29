Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi
Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 46'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhla araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.
Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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2 saat önce