Gündem Sırtını Kandile dayadı
POLİTİKA

Sırtını Kandil'e dayadı

CHP ve İyi Parti’nin HDP’yle kapalı kapılar ardında yaptıkları seçim ittifakı birçok il ve ilçe listelerine yansıdı. İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Denizli’deki ortaklık dikkat çekiyor. Yerel yönetimlere taşınacak isimler arasında PKK’nın yanısıra terör örgütleri DHKP-C ve TKP/K bağlantılı isimler var.

Talha Menteş Yeni Şafak
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener perdelemeye çalışsa da HDP ve Saadet Partisi (SP) ile ittifakları ortaya saçıldı. Millet İttifakı ve SP’nin YSK’ya verdiği belediye listelerinde, HDP eski milletvekili adaylarından PKK'dan gözaltına alınanlara, terör bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edilmiş kamu personelinden eşi DHKP-C’den hapis yatanlara kadar çok sayıda isim yer aldı.

EŞİ DHKP/C’Lİ ADAY

  • İstanbul Maltepe’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun gözde adayı Ali Kılıç’ın listesine terör örgütü DHKP-C’nin gölgesi düştü. Listede belediye meclis üyeliğine aday gösterilen Esra Kaya Erdoğan’ın eşi Özgür Erdoğan'ın DHKP-C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp bir süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Akrabalarının jet hızıyla zenginleşmesi ile gündeme gelen Ali Kılıç’ın yardımcısı Hasan Hayri Şengül de sol terör örgütlerine yardımdan 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

KHK İLE İHRAÇ DA VAR

Adana Yüreğir’de de CHP listesindeki 2 ismin adı terörle anılmış. Listedeki Şükrü Bayav 5 Ağustos 2015’te PKK’ya yönelik terör operasyonunda “Eylem hazırlığında olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınmış, aynı zamanda da HDP üyesi. Eser Çapar ise HDP’den eski milletvekili adayı. “Terör örgütü TKP/K üyesi” olduğu gerekçesiyle hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Çapar, terör bağlantıları nedeniyle KHK ile kamudan uzaklaştırılmış.

İKİ İLÇEDE DAHA HDP

  • Bursa’daki listeye de HDP sızdırılmış. Bir dönem HDP’den Şanlıurfa Milletvekili adayı olan Fatma Özen Çerençe, Nilüfer ilçesinde İP'lilerin de boy gösterdiği CHP listesine altıncı sıradan girdi. Adıyaman’ın Besni ilçesinde ise ittifak açıktan ilan edildi. HDP Besni ilçe yönetimi CHP'nin adayını destekleyeceğini açıkladı. CHP ise listesinde HDP kontenjanından Halil Mengelliboğa'yı aday gösterdi.

HONAZ'DA KOMEDİ

Denizli’nin Honaz ilçesinde ise tam bir komedi yaşandı. HDP Honaz eski İlçe Başkanı Sabri Sarman, CHP’nin desteklediği İP’li başkan adayının belediye meclis üyesi listesine girdi ancak vatandaşların tepkisi üzerine geri adım atıldı. İP Honaz İlçe Başkanı Nazım Kazan, “Vatandaşlarımızın listeye tepki göstermeleri, aday listesinin değişmesiyle nihayet bulmuştur” açıklamasında bulundu.

KEPEZ’DE 3 İSİM BİRDEN

Gizli kapaklı ittifak Akdeniz’de de açığa çıktı. Antalya Kepez’de HDP'li Mustafa İlhan, Nesibe Bahadır ve Abdulbaki Karaağaç CHP listesine girdi. Abdulbaki Karaağaç, kapanan BDP'nin Antalya eski İl Eşbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Ardahan’da da HDP'li İlter Senem ve Volkan Ünver, CHP'nin listelerinde kendine yer bularak belediye meclis üyesi adayı oldu.

REKLAM
  • Keskin’e açık destek
  • CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Mumammer Keskin, HDP'lilerle skandal bir toplantıda buluştu. Keskin'in HDP'li yönetici ile yaptığı açıklamalar, iki parti arasındaki ittifakı günyüzüne çıkarttı. HDP Şişli örgütünden sorumlu olduğu belirtilen kişi, kürsüden CHP'li Keskin'e “Partimizin bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan’da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız. Dolayısıyla Şişli’de CHP’yi dikkatinize sunuyoruz. Muammer bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır ve kendisi 2013’ten beri Gezi’den bugüne halkçı belediyeciliği savundu” şeklinde destek istedi. “Kürdistan” sözüne tepki göstermeyen Keskin, skandal açıklamaların ardından HDP’li isme teşekkür etti.

Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek
GÜNDEM
Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek

Üçlü ittifaka Kandil desteği
GÜNDEM
Üçlü ittifaka Kandil desteği
Sırtını Kandile dayadı

Sırtını Kandile dayadı

​CHP ve İyi Parti'nin HDP ile yaptığı ittifak il ve ilçe listelerine yansıdı.
Maltepe ayakta

Maltepe ayakta

​Maltepe Belediyesi'nin borçları yüzünden 3 mahalleye haciz konuldu.
KarakozakaABD engeli

KarakozakaABD engeli

​Vatan topraklarına Türkiye'nin girişi engellenmek isteniyor.
O vahşetaklından çıkmıyor

O vahşetaklından çıkmıyor

​Katliamın şahitlerinden Elman Memedov, yaşadıkları vahşeti Yeni Şafak'a anlattı.
FETÖ içinailelerini sattılar

FETÖ içinailelerini sattılar

​En yakınlarının mağdur ettiği kişiler, OHAL Komisyonu'nun titiz çalışmasıyla tespit edildi.
Taksit sayısı arttı

Taksit sayısı arttı

Vadeyi 60 aya çıkaran BDDK yönetmeliği yürürlüğe girdi.
Zarif istifa etti

Zarif istifa etti

İran ile BM ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın mimarıydı.
Bu gece unutulmaz

Bu gece unutulmaz

​Fenerbahçe, derbide 3-0'dan geri döndü.

Riskli bina kalmayacak

Riskli bina kalmayacak

Süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak.
Duygusal gol!

Duygusal gol!

​Milli futbolcu derbide attığı gole sevinmedi.
MültecilereNazi uygulaması

MültecilereNazi uygulaması

Avusturya'da ırkçıların son yasağı pes dedirtti.
Avrupadangeri adım

Avrupadangeri adım

​Maduro'yu devirmek için her yolu deneyen ABD'yi uyardılar.
Benzin vemotorine zam

Benzin vemotorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.
IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.
5 Nisanda taşınıyor

5 Nisanda taşınıyor

Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuş 7 Nisan'da.
Aday olamadı

Aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu veto etti, son kararı YSK verecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.