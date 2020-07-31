Evlenme teklifi reddedilen şahıs adeta dehşet saçtı : 4 kişiyi öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde bulunan 11 katlı apartmanın 1 .katında meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki G.G. isimli kadına evlenme teklifi eden D.D. isimli şahıs, evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi bastı.
Kandur ailesinin evini basan D.D. isimli şahıs, kadının annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti. Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı kayıplara karıştı
Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.