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Gündem Evlenme teklifi reddedilen şahıs adeta dehşet saçtı 4 kişiyi öldürdü
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Sivas haberleri: Evlenme teklifi reddedilen şahıs dehşet saçtı: 4 ölü

Evlenme teklifi reddedilen şahıs adeta dehşet saçtı : 4 kişiyi öldürdü

Sivas’ta bir şahıs evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldürdü. Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Serkan, Döndü, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.
Serkan, Döndü, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde bulunan 11 katlı apartmanın 1 .katında meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki G.G. isimli kadına evlenme teklifi eden D.D. isimli şahıs, evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi bastı.

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Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.

Kandur ailesinin evini basan D.D. isimli şahıs, kadının annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti. Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.

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Zanlı olay yerinden kaçtı.

Zanlı kayıplara karıştı

Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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