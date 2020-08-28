Sivaslı üçüzlerin hayalleri gerçek oldu: Üçü de tıp fakültesini kazandı
Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi ve geçtiğimiz gün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandı. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Dikkat çeken bir başarı hikayesi de Sivas'tan geldi. Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal kardeşler, tıp fakültesini kazandı.
Sivas Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri 20 yaşındaki Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal kardeşler, başarıları ile dikkat çekiyor. Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda eğitim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Fen Lisesi'ni başarı ile bitiren üçüz kardeşlerin, tıp fakültesi hayali gerçek oldu.
Vali çeyrek altın taktı
Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı. Baba Oktay Köksal ve üçüz kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan üçüzleri tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.