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SİVAS

Sivaslı üçüzlerin hayalleri gerçek oldu: Üçü de tıp fakültesini kazandı

Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi ve geçtiğimiz gün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandı. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Dikkat çeken bir başarı hikayesi de Sivas'tan geldi. Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal kardeşler, tıp fakültesini kazandı.

Haber Merkezi DHA
Üçüzlerin üçü de tıp fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
Üçüzlerin üçü de tıp fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sivas Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri 20 yaşındaki Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal kardeşler, başarıları ile dikkat çekiyor. Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda eğitim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Fen Lisesi'ni başarı ile bitiren üçüz kardeşlerin, tıp fakültesi hayali gerçek oldu.

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Vali çeyrek altın taktı

Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı. Baba Oktay Köksal ve üçüz kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan üçüzleri tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
FOTOĞRAF 3
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Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.
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Ertek, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı. Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum. dedi.
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Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi. ifadesini kullandı. Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti. diye konuştu.
Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazanmanın sevincini yaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.


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