Sivas'ta HES kanalı patlaması korkuttu

Araçtan kurtarılan yaralılar Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) ile Müslüm Çelik (66), ambulanslarla Suşehri a Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını belirterek "Burada sabotaj var mı, teknik nedenlerle mi, doğal afet mi? Şu an arkadaşlar çalışıyor. Olay adli ve idari yönden incelenmektedir. Basit bir tedbirsizlik mi var, dikkatsizlik mi var, vurdumduymazlık mı var bunun üzerine gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.