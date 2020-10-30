Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. 73 yaşındaki eski başbakan Yılmaz için siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o mesajlar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum. REKLAM October 30, 2020

GÜNDEM Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti, hastane yazılı açıklama yaptı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

Şentop, Twitter'daki hesabından, "Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, başta eşi Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim." mesajını paylaştı.

GÜNDEM Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Koca: "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."

FOTOĞRAF 41 Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti. Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede bugün hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. MESUT YILMAZ KİMDİR? Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı.Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı. 1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı. Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti. MESUT YILMAZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ? <BR< <BR> Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz Türk siyasetinde iz bıraktı Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Daha önce ANAP'ın genel başkanlığını da yapan deneyimli siyasetçi Şişli'de bir özel hastanede tedavi görüyordu. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. BiP'te paylaş

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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

Eski Başbakanlarımızdan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK

Hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ

"Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ülkemize yaptığı önemli hizmetlerle hatırlanacak, anılacaktır. Allah rahmet eylesin, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK

Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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VALİ YERLİKAYA'DAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN

Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Rahmetli bir süre önce de sevgili oğlunu yitirmişti.

Hem Sayın Yılmaz'a hem de bu vesileyle oğluna tekrar Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.