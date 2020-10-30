Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. 73 yaşındaki eski başbakan Yılmaz için siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o mesajlar...
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 30, 2020
TBMM BAŞKANI ŞENTOP
Şentop, Twitter'daki hesabından, "Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, başta eşi Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim." mesajını paylaştı.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU
Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
Sağlık Bakanı Koca: "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL
Eski Başbakanlarımızdan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK
Hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ
"Türk siyasetinin değerli ismi eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ülkemize yaptığı önemli hizmetlerle hatırlanacak, anılacaktır. Allah rahmet eylesin, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK
Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
VALİ YERLİKAYA'DAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN
Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Rahmetli bir süre önce de sevgili oğlunu yitirmişti.
Hem Sayın Yılmaz'a hem de bu vesileyle oğluna tekrar Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.