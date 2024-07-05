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Siyasilerden UEFA'nın Merih Demiral kararına peş peşe tepki: Futbol tarihinde unutulmayacak kara bir leke

UEFA, Avusturya-Türkiye maçında attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. TFF, karara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a başvuracağını bildirirken, siyasilerden peş peşe tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2 maç men cezası futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kararın futbolun üzerine siyasi bir baskı düşürdüğünü ifade etti.

Pınar Görgü
14:59 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:19 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen 2 maç ceza için UEFA'ya tepki gösterildi.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen 2 maç ceza için UEFA'ya tepki gösterildi.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta gol sevincini 'bozkurt' işareti yaparak gösteren Merih Demiral'a "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" 2 maç men cezası verdi.


Çifte standart: Bellingham'a ertelenmiş men cezası

Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'nın Jude Bellingham'a ise 30 bin sterlin para ve 1 maç "Ertelenmiş" men cezası vermesi de bir başka tartışma konusu oldu.


Merih Demiral'a verilen cezaya tepkiler gelmeye devam ediyor.


"Kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.


Yılmaz, şunları kaydetti:
Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA tarafından verilen 2 maç men cezası futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır. UEFA tarafından verilen bu cezanın, ne sporla ne de sporun ahlak ve evrenselliği ile bir bağı yoktur. Tamamen siyasi bir yaklaşımın yansıması olan bu kararla, milli sevincimize gölge düşürmek istenmektedir. Siyasi bir baskı sonucu verilen ve tamamen taraflı bir şekilde verilen bu ceza, ne sevincimize ne de milli heyecanımıza gölge düşüremeyecektir.


"Futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürüldü"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UEFA Disiplin Kurulu2nun Demiral'a verilen 2 maç cezasını hatalı bir karar olarak değerlendirdi.


Çelik,
"UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür"
açıklamasında bulundu.


Bakan Bolat: Kararın yeniden değerlendirilmesini milletçe talep ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
"UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral’a, tam da hayati bir çeyrek final maçımızın arifesinde verilen 2 maç men cezası kararı, haksız, yasal dayanağı olmayan, adalet duygularını zedeleyen bir karar olmuştur. Bu kararın, adil ve tarafsız bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesini ve savunma dosyasının titizlikle incelenmesini milletçe talep ediyoruz. Futbolun coşkusu, heyecanı, birleştiriciliği, evrenselliği, haksız ve adil olmayan kararlarla gölgelenmemelidir"
ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanı Güler: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,
"Bozkurt işareti geleneksel manada bu topraklara ait duruştur eylemdir maalesef baskı altında kaldılar Almanya’da çıkan bir gazete 2 maç cezayı çok önceden duyurdu bu bir siyasi hesaplaşma milli takımın moralini bozmak için yapıldığı çok açık bu kararı kabul etmiyoruz siyasi bir karar bu kararı şiddetle kınıyoruz”
dedi.

#UEFA
#Merih Demiral
#Cevdet Yılmaz
#Ömer Çelik
#AK Parti
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