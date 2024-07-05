Siyasilerden UEFA'nın Merih Demiral kararına peş peşe tepki: Futbol tarihinde unutulmayacak kara bir leke

Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA tarafından verilen 2 maç men cezası futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır. UEFA tarafından verilen bu cezanın, ne sporla ne de sporun ahlak ve evrenselliği ile bir bağı yoktur. Tamamen siyasi bir yaklaşımın yansıması olan bu kararla, milli sevincimize gölge düşürmek istenmektedir. Siyasi bir baskı sonucu verilen ve tamamen taraflı bir şekilde verilen bu ceza, ne sevincimize ne de milli heyecanımıza gölge düşüremeyecektir.