Siyasilerden UEFA'nın Merih Demiral kararına peş peşe tepki: Futbol tarihinde unutulmayacak kara bir leke

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta gol sevincini 'bozkurt' işareti yaparak gösteren Merih Demiral'a "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" 2 maç men cezası verdi.
Çifte standart: Bellingham'a ertelenmiş men cezası
Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'nın Jude Bellingham'a ise 30 bin sterlin para ve 1 maç "Ertelenmiş" men cezası vermesi de bir başka tartışma konusu oldu.
Merih Demiral'a verilen cezaya tepkiler gelmeye devam ediyor.
"Kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.
"Futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürüldü"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UEFA Disiplin Kurulu2nun Demiral'a verilen 2 maç cezasını hatalı bir karar olarak değerlendirdi.