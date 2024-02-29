Siyonizm, Yahudileri Avrupa’dan göndermek için çıkarıldı

Siyonizmin bir Yahudi ütopyası olduğunu, çıkış noktasının Avrupa, varış noktasının Filistin olduğunu kaydeden Karahan, “Vardığı noktada Filistin’i distopyaya çevirmiştir” diye konuştu. Karahan, “Ütopyadan distopyaya giden bu yolda hem Hıristiyan Siyonistler hem de Yahudi Siyonistler Filistinlileri hükümsüz kılıp hayatlarını, topraklarını çalmışlardır. Filistin çalınmış bir topraktır ama kurtarılmış bir toprak durumuna gelmiştir. Hz. Ömer’in fethinde Kudüs’te Yahudi yoktu ama öyle bir Siyonist tarih yazıcılığı yaptılar ki, tarihçilerden ekip kurdular. 638 yılında egemen gücün Yahudiler olduğunu, Hz. Ömer’in ve Müslümanların bu toprakları kuşattığını, işgal ettiğini yazdılar” ifadelerini kullandı.

1918’den beri her Filistinlinin hayatının Hıristiyan ve Yahudi Siyonistler tarafından çalındığını söyleyen Karahan, “Filistinliler 1918’den itibaren pratik olarak hükümsüz kılınmıştır. Bu hükümsüzlükleri devam etmektedir. Filistinlilerin hayatı 1948 yılından itibaren çalınmıştır. Bunun şu an yoğun olarak yaşanması, yeni bir hadise olduğunu göstermez. Bu asla statik olmayan Siyonizmin son fazlarından biridir” diye konuştu. Dindar Yahudiler için Siyonizmin dünyanın en büyük belası olduğunu anlatan Karahan, şunları kaydetti: “Yahudilerin Tanrı’ya karşı işlemiş olduğu en büyük suç olarak kabul edilir. Yahudi Antisiyonistler için Siyonizm kabul edilemez bir ideolojidir. Toplumsal olarak bir cezalandırmayla karşı karşıya kalacaklarına inanırlar.”