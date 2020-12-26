Gündem Sızma girişiminde bulunan 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
TSK
TSK

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

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