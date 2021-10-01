Soçi'de tam mutabakat: Geri adım yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3 saatlik Soçi zirvesini “Hemen hemen bütün konularda bir birlikteliğin olduğunu gördük” diye değerlendirdi. BM dönüşü ABD ile ilişkiler konusunda “hayra alamet” değil diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Bıden ile Roma ve Glasgow’da görüşebileceğini açıklayarak “Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor” dedi.

Erdoğan - Putin

GÜNDEM Soçi'de kritik Erdoğan-Putin zirvesi: En önemli gündem maddesi 'İdlib'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ikili ilişkilere “yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak” ve bölgede yaşanan gelişmeleri ele almak için bir araya geldiklerini söyledi. Yılın ilk sekiz ayında 21 milyar doları aşan ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için atılacak adımlara odaklandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali için 2023’ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme sözünü Putin’den aldığını aktardı. Erdoğan, “Bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin’le ‘Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz’ diye de görüştük. ‘Bu konuyla ilgili çalışalım” dediler” dedi.

SURİYE’DE ADİL ADIMA AÇIĞIZ

Erdoğan, Suriye, Karabağ, Libya ve Afganistan’daki gelişmeleri etraflıca değerlendirme imkanı bulduklarını, aynı şekilde Azerbaycan konusunu değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, Suriye’de çözüm bulma zamanının geldiğini belirterek “Sayın Putin’le görüşmemizde, bu yöndeki her türlü gerçekçi ve adil adıma açık olduğumuzu özellikle belirttik.” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil

HER KONUDA BİRLİKTELİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini “Birçok aktörün sahada olduğu ve çetrefilli yönleri bulunan bölgesel konularda zaman zaman bazı fikir ayrılıkları da olmuyor değil. Ama bu ikili görüşmemizde hemen hemen bütün konularda bir birlikteliğin olduğunu gördük. Bu tabii işin sevindirici yönüdür” diye sürdürdü. İadei ziyaret davetine Putin’in olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, “Bir de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nı bu yıl bitmeden Türkiye’de yapalım’ dedim. Ona da olumlu cevap verdi” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÜNDEM Erdoğan ve Putin görüşmesinde ana gündem Suriye

MUTABAKATLARA BAĞLILIK SÜRÜYOR

Putin’e, Rusya’nın 2018 Soçi Mutabakatı’nın gereği olan taahhütlerini yerine getirmesi yönünde bir talep iletilip iletilmediği sorusu üzerine Erdoğan, “Türkiye olarak Suriye’de Rusya’yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değil. Bütün mutabakatlara uymaya ve güvenlik koridorundaki radikal unsurların temizlenmesine de Türkiye olarak biz devam ettik. Bundan da taviz yok. Ama tabii aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, İdlib’de, Türkiye’nin güvenliğini sağladığı bölgelerde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşandığını ancak ilgili birimlerin muhataplarıyla görüşerek bunları çözmenin gayreti içinde olduğunu anlattı.

MCGURK DENİLEN BİR ADAM VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK/YPG’nin Moskova’da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt ABD’de de Beyaz Saray’da ağırlandı. Burada da bunlara ilgi, maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. ‘Terörle mücadele konusuyla ilgili dayanışmamızı daha da artırmamız gerekir’ dedik.” ifadesini kullandı.

UZAY ÇALIŞMALARINDA TEKLİF VAR

Akkuyu’nun yanısıra ikinci ve üçüncü nükleer enerji santralleri konusunu, savunma sanayisine yönelik atılabilecek adımları görüştüklerini belirten Erdoğan uzay çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti:

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“Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız.”

UÇAK MOTORLARINDA ADIM ATILACAK

S-400 konusunda sürecin devam ettiğini, geri adım atmak gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, “Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yapılan Reis serisi denizaltıların yapımına Ruslarla mı devam edileceği sorusuna, “Almanya işi biraz gevşekten alıyor. Almanya eğer bu işte bize verdiği sözü yerine getirmezse yapacağımız iş, alternatifleri bulmaktır. Alternatifler tükenmez.” yanıtını verdi.

GÜNDEM ABD ile gidişat pek hayra alamet değil: Dürüst davranmıyorlar

ABD İLE HAYRA ALAMET BAZI ADIMLAR

“Amerika dönüşü, ‘Biden ile gidişat pek hayra alamet değil’ demiştiniz. Gidişat hayra alamet değilse ABD ile ilişkilerde bilmediğimiz bir şey var mı, yoksa sorunlar mı derinleşti?” sorusu üzerine Erdoğan, “Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma’da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow’a gideceğiz. Glasgow’da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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PKK/PYD’NİN YÖNETMENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika, Afganistan’dan çekildi. Siz geçen gün çok açık ve net bir şekilde ‘Amerika Suriye’den de çekilsin’ dediniz. Orta dönem perspektifiyle baktığınız zaman Washington’ın nasıl bir adım atmasını bekliyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Az önce bir isimden bahsettim; McGurk. Bu, aslında teröre destek veren bir isimdir. Bu adam, PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabii benim bu ifadem, birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz. Ama terör örgütleri ile el ele, kol kola oralarda dolaşan adamdır bu. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede, bunun onlarla kol kola dolaşması, beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Şu anda da onun bu terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması, konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı.”

Dmitriy Peskov

Bağlılıklar teyit edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin dünkü görüşmesinde, Suriye’nin İdlib bölgesine ilişkin konunun gündeme geldiğini belirterek, bölge ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yapıldığını ve anlaşmalara olan bağlılıkların teyit edildiğini belirtti.

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Her iki liderin Suriye konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Peskov, Afganistan, Libya ve Karabağ meselesinin görüşüldüğünü aktardı. Peskov, “Rus tarafı, tarafların sınırların belirlenmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi konularında uzlaşmacı çözümler aranması gerektiğini vurguladı.” ifadelerini kullandı. Askeri teknik iş birliğinin sürdürülmesi ve S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili temasların genişletilmesi konusunun iki liderin gündeminde olduğunu kaydeden Peskov, “S-400’ün bazı parçalarının Türkiye’de üretilmesi ihtimali görüşüldü.” dedi.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardığını hatırlatan Peskov, Türkiye ile Rusya arasında havacılık alanında iş birliğinin gündeme geldiğini aktardı.

Ya uçak ya para

Erdoğan, “Amerika ile ilgili çok net ifadeler ortaya koydunuz. ABD Başkanı Biden ile G-20 Zirvesi’nde bir araya geleceğiniz bilgisi var. G-20 Zirvesi’ndeki görüşmeyi, Amerika-Rusya dengesinde siz nereye konumlandırıyorsunuz?” sorusu üzerine, orada Biden ile yapacağı görüşmenin boyutlarının nereye ulaşacağını göreceklerini dile getirdi. Brüksel’de bir görüşmelerinin olduğunu, şimdi ise Roma’da bir görüşme yapacaklarını anımsatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

“Belki bunları da konuşacağız. Suriye ile ilgili ABD’nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz, elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkanlıkla yola devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?” sorusu üzerine, şunları kaydetti: “Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir.”