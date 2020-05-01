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Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakaryada silahlı kavga 1 kişi yaralandı
SAKARYA

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakarya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakarya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakarya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı. Polis ile vatandaşlar cep telefonu ve fenerlerle boş kovan aradı.

Haber Merkezi İHA
Sakarya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.
Sakarya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Sakarya’nın Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi Arifiye Yolu 1’inci hemzemin geçit yanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

  • Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silah ile diğer tartıştığı kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA
Polis ile vatandaşlar cep telefonu ve fenerlerle boş kovan aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen olayda saldırgan kayıplara karışırken polis ekipleri ile vatandaşlar ise el feneri ve cep telefon ışığı yardımıyla boş mermi kovanını aradı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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