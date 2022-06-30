Gündem Sokak köpeklerinin saldırdığı minik Ali Asaf yaşamını yitirdi
AĞRI

Sokak köpeklerinin saldırdığı minik Ali Asaf yaşamını yitirdi

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

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Haber Merkezi İHA
Sokak köpeklerinin saldırdığı minik Ali Asaf yaşamını yitirdi
Ali Asaf Aktekin

Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin ve ablası Nehir Aktekin, evlerinin önünde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

İki çocuk, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik Asaf'ın hayati tehlikesi bulunurken, ablası Nehir saldırıyı az bir yarayla atlattı.

Abla Nehir Aktekin
Abla Nehir Aktekin

15 gündür verdiği mücadeleyi kaybetti

Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, Ağrı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi.

Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, Akdilek köyünde toprağa verildi.

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Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
FOTOĞRAF 6
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Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç’a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti.
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Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.
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Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.<br>
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“Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı”<br><br>Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.
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Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise “Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar” dedi.<br>
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Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.
Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından çeşitli yaralar aldı. Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman'a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu" şeklinde konuştu.


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