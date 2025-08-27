Yeni Şafak
Sokak ortasında katledilen Sevgi daha önce de ölümün eşiğinden dönmüş: Tam 7 kez...

Sokak ortasında katledilen Sevgi daha önce de ölümün eşiğinden dönmüş: Tam 7 kez...

14:0527/08/2025, Çarşamba
DHA
Öldürülen Sevgi, daha önce de kendisini 7 yerinden bıçaklayan eşi ile çocukları için barışmış.
Öldürülen Sevgi, daha önce de kendisini 7 yerinden bıçaklayan eşi ile çocukları için barışmış.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde parkta eşi Doğan Şendilek (32) tarafından öldürülen Sevgi Şendilek'in (27) daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları nedeniyle barışıp yeniden birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Roman ailelerin yaşadığı İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Sevgi Şendilek parktayken, eşi Doğan Şendilek yanına geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı birçok bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cenaze morga kaldırıldı

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sevgi Şendilek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.


Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

