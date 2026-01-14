Sokaktaki tansiyonun perde arkası: İran’da kimin planı işliyor?

İran’daki sokak hareketleri ve ekonomik krizin perde arkası Hafıza Büyük Resim’in 107. bölümünde mercek altına alındı. Ersin Çelik’in moderatörlüğünde İbrahim Ufuk Kaynak ve Muhammed Berdibek’in katıldığı programda; rejimin çok katmanlı yapısı, Devrim Muhafızları’nın ekonomideki rolü ve dış müdahaleler tartışıldı. Muhammed Berdibek, İran’daki yönetim anlayışına ilişkin, İmam Humeyni’nin "Devletin korunması için namaz, hac, oruç gibi görevler ikincildir. Gerekirse bu görevler de rejimin, Velayet-i Fakih dâhil sistemin korunması için askıya alınabilir." fetvasını hatırlatarak, devletin bekası için dinin dahi ikinci plana atılabildiği değerlendirmesinde bulundu.
Hafıza Büyük Resim, "Devrim mi, işgal mi?" başlığıyla İran’da süregelen olayları ve ülkenin yönetim mekanizmasını masaya yatırdı. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak küresel sistemin ambargolar üzerinden yürüttüğü stratejileri değerlendirirken; yazar Muhammed Berdibek, İran’ın iç dinamiklerine dair önemli bilgiler paylaştı. İran’daki yönetim anlayışının Şii-Fars kimliği üzerine inşa edildiğini vurgulayan Berdibek, "Esas mesele Şii-Fars kimliğini korumak olduğu için bu kimlikten ikisine uyan bir şey varsa zaten harika. Ama ikisinden birine uymuyorsa her zaman rejime tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.
İRAN’DA YAŞANANLARIN PERDE ARKASINDA NELER VAR?
İbrahim Ufuk Kaynak: Tabii ki. 100 lira paranız vardı, 30 liraya düştü. Gidiyorsunuz aynı şeyi alamıyorsunuz. Halk bu yüzden isyan etti ama sokağa çıkanlarda liderlik yok.
İRAN’DA EKONOMİ NASIL İŞLİYOR?
İRAN’DAKİ PROTESTOLARIN BÖLGESEL SONUÇLARI NELER OLACAK?
Hakikaten tavsiye ediyorum şu açıdan: Kitabın ilginç özelliği şu; son İsrail saldırısı da olayın içerisine dâhil. O da anlatılıyor. Bu güncel bir olay. O yüzden dedim. İran'daki olay bir tane, iki tane değil. Siyasal bir rahatsızlık var zaten. Kendi içlerinde süregelen bir siyasal rahatsızlık var. İki, hepsi Şii ama dini anlayış konusunda da farklılıklar var. Bir diğeri, yapılanmanın içerisinde askeri bir rahatsızlık var. İki tane ordusu olan bir devlet olur mu? Bir tane Devrim Muhafızları var, bir tane normal İran ordusu var.