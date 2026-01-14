Sokaktaki tansiyonun perde arkası: İran’da kimin planı işliyor?

İbrahim Ufuk Kaynak:

Biz hep iç İran açısından baktık olaya. Bir de olayın dış tarafı var. Küresel nizamın aleyhinde bir iş yaptı. Ülkenin zenginliklerini emperyallere vermedi. Örnek veriyorum. Hangi ülke olduğu önemli değil. Adının ne olduğu önemli değil. Venezuela, Nikaragua olmasının bir önemi yok. Grönland, Danimarka olmasının bir önemi yok. Burada da İran'ın olmasının fazla bir önemi yok. Kendi hoşlarına gitmeyen her şeye bir ambargo uygulamaya başlarlar. Bu ambargonun esas amacı halkı bıktırmaktır. Aceleleri yoktur. Sistem ellerindedir. Gerekirse 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl devam eder. Halk iyice şikâyet eder hale geldiğinde kısa bir barış anlaşma dönemi yaparlar. O dönemde bir yumuşama sağlamış gibi olur. Ama daha fazla bir ambargo peşinden gelecektir. Bunun sebebi de şudur: Rahatlamaya alışmış olan insanların "Her şey iyi gidiyordu, bak yine içtekiler bozdu." demesidir. Biz olayın hep iç yönünde baktık, İran içerisinden baktık ama dışarıdaki akıl bir başka türlü çalışıyor. Bunların hepsinin içerisinde hangi ülke olduğu dediğim gibi önemli değil. Mesela işte Venezuela'nın içerisine girdiler, başkanını aldılar. Biz onu geçen bölümde "Vahşi Batı tekrar gündeme geldi, geri geldi." diye bahsetmiştik. Ambargonun insanlara verdiği şu: "Açlık ve ölüm arasında tercih yapın." diyor. İnsan açlıktan ölür mü? Evet ölür, belirli bir süreye kadar gelirse ama İran'daki açlık durumu aslında ölüm durumunda değil. Karşılığında ne veriyorlar biliyor musun? Sokaklar şimdi karışıyor. Eğer bu şekilde devam ettiğini farz edelim ve varsayalım ki başarıya ulaştı. Sonuç ne olacak? Ekmek bulamayan insanlar kurşun yemeye başlayacaklar. Çünkü devrim olduğu anda ilk önce ilk yapacağı iş kırımdır, kaostur. Bu bizim dediğimiz hareketlenmenin başında eğer İran'ın bir tarafında siyasi kadro, dini kadro ama İran devleti var, diğer tarafta kim var? Boşluk. Hiç kontrolü olmayan, lideri olmayan bir ayaklanma sonucu kaostur, ölümdür ve kandır. Gerçekten çok büyük bir şeyle mücadele ediyorlar ama bu aynısı Venezuela halkının durumuydu. Venezuela'dan 8-9 milyon insan ülkesinden kaçtı bu zorluklardan dolayı. İki tercih arasında bırakıyor seni: Ya her şeyini bu adamlara, zenginliklerini teslim edeceksin onlar senin adına seni yönetecekler, veyahut kendi içerisinde "Vur, uğraş, dur" diyor sana. Bu mücadele bütün boyutlarıyla devam ediyor İran'da da ve erkenden bitmesini de beklemeyelim. Ben bu olayların bir sonuca ulaşacağına falan inanmıyorum. Sebebi de şu: Halk ilk önce tepkisini belirtmek için sokağa çıktı ama daha sonra olay birdenbire hakikaten her tarafta -bizim Gezi olaylarını hatırlayın- devletin bütün araçlarını falan yakmaya başladılar, binalarına saldırmaya başladılar. Bu da ister istemez toplumda şöyle bir şey doğuruyor: Evet harekete biz başladık ama bizim amacımız bir şey söylemekti, bir isteğimiz var bunu yöneticilere iletmekti ama şimdi öyle bir şey oldu ki hiç konuşmaya gerek yok sadece yakalım ve yıkalım. Aynısı bizde olmadı mı? Aynısı bütün Güney Amerika ülkelerinde tek tek olmadı mı? Ve ben çok yakında söylüyorum: Avrupa'nın içerisinde olacak bunların aynısı. Avrupa ülkelerinin içerisinde olacak. Trump cumhuriyetçilerin en radikali, en sivri ucu. Gelen bütün cumhuriyetçiler Amerika'nın tek başına hareket etmesi gerektiğini savunanlardır. Herhangi bir uluslararası kurum ve kuruluşa inanmazlar dedik. Ama Trump bunun da ötesine geçti. Mesela Monroe Doktrini de Trump Doktrini oldu. Çünkü Monroe Doktrini sadece Amerika kıtasının kuzey ve güneyini kapsarken şimdi Grönland'a da geçti.