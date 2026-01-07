Yeni dünya kaosunda kimler menüde kimler masada?

İbrahim Ufuk Kaynak:

O bölgedeki o antiemperyalist mücadelenin sembol ismi. Bu ruhun ben ölmediğine inanıyorum. Bu ancak Amerika karaya çıktığında ortaya çıkar. Yoksa havadan gelmekle beraber adamın zaten havadan bir gücü yok, belli. Veya Güney Amerika'nın, Latin Amerika'nın insanlarının Che Guevara'yı unutması mümkün değil. Biz de üniversitelerdeyken bize de çok öğrettiler bunları da o yüzden diyorum. Bizimle alakası yoktu olayın belki ama aslında antiemperyalist olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla da direkt bağlantısı vardı. Bize saldıran aslında Yunanlı değildi, İngiliz'in arkasında desteği vardı. Ama İngiliz bütün parayı Amerikalılardan aldı. Bunların hepsinin içerisindeki o zamanki fon sağlayıcıların en büyüğü de Rockefeller ailesi. New York'taki Birleşmiş Milletler binasının sahibi bile Rockefeller, orada kiracı oturuyor. Böyle bir sistemde bu zamana kadar insanlara biz 4 yıldır bağırıyoruz. Dedik ki böyle bir dünyada bir sistem yok. Ekonomi de yok, yalan. Bize öğretilenlerin hepsi yalan. Bu adamların ekonominin belirli bir kuralı falan yok dedik. Olsaydı adam kendi ekonomisini kurtarırdı. Türkiye'nin şu anda 1 trilyon 600 milyar doları aştı geliri. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman bu miktar 220 milyar dolardı. Şu anda 1.6 trilyon dolar. Ben bunu söylediğimde bazıları diyor ki: "Bizim şunlara şurada oldu da bak şuna bile şu kadar veremedik." Bu böyle ölçülmüyor baylar. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da sokakta yatan yüz binlerce, milyonlarca insan var. Gireceğin bir iş yerinin kapısında battaniyesini sermiş yatan bir ton insan var. Bana buraya dışından heyetler geldiğinde dediler ki: "Biz bu ülkede caddelerde hiç sokakta yatan kimse görmüyoruz." Dedim: "Vallahi bizde çok azdır."