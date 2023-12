Son ana kadar ne konuştunuz?

5 kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Erzan’ın, davanın kritik isimlerinden olan, birçok gizli bilgiye sahip olduğu öne sürülen ve kuryelik yaptığı belirlenen Nazlı Can’la da 872 görüşme yaptığı belirlendi. Nazlı Can ise eşinin üzerine kayıtlı telefonla Nuri Köşkdere ile 6 aylık süreçte 60 kez görüşmüş. Can ve Köşkdere 7 Nisan’da da 3’ü mesajlaşma 3’ü konuşma olmak üzere 6 görüşme yapmış. Nazlı Can’ın aynı telefonla aynı tarihler arasında Nur Erkasap’la 22, aralık ayında da Semih Kaya ile 2 kez görüştüğü ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın en çok ve en son görüştüğü Arda Turan da Nazlı Can ile 7 Nisan’da saat 18.00’den 24.00’e kadar 10 defa görüşmüş. Nazlı Can’ın sanık zabıta amiri Hüseyin Eligül ile de 43 görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.