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Son ana kadar ne konuştunuz?

Fon vurgunu davasında tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın “Yatırım amacıyla para aldığım kişilerdendir” dediği Nuri Köşkdere ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:09 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Seçil Erzan
Seçil Erzan

Erzan’la yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ifadesinde “2021 yılının ortasından beri görüşmüyorum” diyen Köşkdere’yi HTS kayıtları yalanladı. Erzan ve Köşkdere arasında 7 Kasım 2022’den vurgunun ortaya çıktığı gün olan 7 Nisan 2023’e kadar 143 konuşma ve mesajlaşma tespit edildi. İkili 7 Nisan’da

5 kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Erzan’ın, davanın kritik isimlerinden olan, birçok gizli bilgiye sahip olduğu öne sürülen ve kuryelik yaptığı belirlenen Nazlı Can’la da 872 görüşme yaptığı belirlendi. Nazlı Can ise eşinin üzerine kayıtlı telefonla Nuri Köşkdere ile 6 aylık süreçte 60 kez görüşmüş. Can ve Köşkdere 7 Nisan’da da 3’ü mesajlaşma 3’ü konuşma olmak üzere 6 görüşme yapmış. Nazlı Can’ın aynı telefonla aynı tarihler arasında Nur Erkasap’la 22, aralık ayında da Semih Kaya ile 2 kez görüştüğü ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın en çok ve en son görüştüğü Arda Turan da Nazlı Can ile 7 Nisan’da saat 18.00’den 24.00’e kadar 10 defa görüşmüş. Nazlı Can’ın sanık zabıta amiri Hüseyin Eligül ile de 43 görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.


#fon
#dava
#Seçil Erzan
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