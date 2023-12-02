Erzan cep telefonu şifresini verdi: Bütün görüşme trafiği çözülecek

Seçil Erzan’ın avukatı da Erzan’ın adli emanetteki cep telefonunun şifresini mahkemeye bildirdi. Daha önce içindeki tüm veriler silinip kırıldığı iddia edilen cep telefonunun, sadece ekranının çatladığı ortaya çıkmıştı. Erzan’ın avukatının talebi doğrultusunda adli emanette olan, üzeri çatlak siyah Apple marka telefonun, suç delillerinin tespiti amacıyla bilirkişiye verilmesine hükmedildi. Telefon ve iCloud hesabının şifresinin mahkemeye bildirilmesiyle, Erzan’ın cep telefonundan silinen tüm veriler geri getirilecek. Erzan’ın SMS kayıtları, silinen WhatsApp yazışmaları ve içerikleri ile cep telefonundaki fotoğraf, video ve belgeler de kurtarılacak. Erzan’ın cep telefonunu sürekli yedeklediği öğrenilirken, bilirkişinin yapacağı incelemeden sonra Erzan’ın kimlerle ne konuştuğu ortaya çıkacak. Bu kapsamda binlerce mesaj içeriği ve dokümana ulaşılması bekleniyor.

Kamuoyunda “gizli fon” adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesajlar ortaya çıktı. Seçil Erzan’ın Arda Turan ile yaptığı yazışmalar dava dosyasına girdi. WhatsApp yazışmalarında, parasını almak isteyen Turan’ın yaşadığı sorunlar ile Erzan’ın kendisini oyalamaya çalıştığı dikkat çekiyor. Turan’ın “Evin içinde panik halindeyim, senden ricam, yarın herhangi bir eksik gedik olmasın. Pazartesi herkes ödeme için mesaj atmış” şeklindeki mesajına Erzan “Gerçekten sakin ol, ben işin başında sağlam durmalıyım ki işi çözeyim. Sen panik olunca ben de panik olmaya başlıyorum” yanıtını vermiş. Yazışmalarda Erzan’ın Turan’ı “Paranı alacaksın” diye oyaladığı görülüyor. Turan 24 Mart’ta “Ben 2 ayda 1 milyonu zor aldım ve hala oradaki eksi, şu, bu. Yoruluyorum. Öyle bir şey söylüyorsun ki uyku uyumuyorum. 3-4 aydır bir gün ‘Oh’ demedim. Her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim. Lütfen yardımcı ol” diyor. Parasını alamayan Turan, Erzan’a sonraki süreçte “Ne Ramazan bıraktınız ne oruç ne ibadet. Sinir krizi geçirtiyorsunuz adama. ‘Ne kadar çıkacak?’ diyorum, ona da cevap yok. Ne olduğu, ne yaptığımız belli değil. Kalkıyorum Emre’ye, Muslera’ya yalan söylüyorum. Hasta oldum. Şimdi sinir krizi geçireceğim” mesajını göndermiş.