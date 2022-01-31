Gündem 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak
EĞİTİM ANKARA

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak
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Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek.

En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINDI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı

Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile başvurular alındı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı.

Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı.

Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.

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