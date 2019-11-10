Gündem Ankarada 34 büyüklüğünde deprem oldu
ANKARA

Son dakika... Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu! Son depremler

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde deprem oldu. AFAD, saat 13.11'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 13.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7.01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.
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