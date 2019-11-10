Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 13.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 13.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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