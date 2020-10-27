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Gündem Ankarada DEAŞ operasyonu 29 Ekim ve 10 Kasımda eylem yapacaklardı
ANKARA

Son dakika: Ankara'da eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem yapacaklardı

Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ’lı terörist iki ayrı operasyonda gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında DEAŞ silahlı terör örgütünün tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceği istihbaratı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

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AKTİF FAALİYET GÖSTERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

DEAŞ’ta çatışma bölgelerinde aktif faaliyet gösterdikleri ve ülkemizde bulundukları belirlenen 2 grup tespit edildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen kararlar doğrultusunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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BİRİ İNFAZCI İKİSİ ÇATIŞMALARA KATILDI

  • Ayrıca şüpheliler arasındaki M.B.H.A.'nın DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.' nin ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edilmiştir.
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